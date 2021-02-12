«Это санкции, раз вы Латыпова не показываете?» Губерниев раскритиковал трансляцию ЧМ

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев раскритиковал трансляцию мужского спринта на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Россиянин Эдуард Латыпов до промаха на «стойке» был лидером гонки, но при этом попал в кадр от силы пару раз.
В итоге Латыпов стал лучшим из россиян, заняв десятое место. Победу одержал швед Мартин Понсилуома.
«Всем, кто отвечает за трансляцию, мы задали необходимые вопросы. Но они очень заняты и куда-то пропали. Может быть, они просто до сих пор выясняют… Ждём, что когда-нибудь смогут ответить на наши вопросы. Справедливости ради стоит отметить, что не мы одни пострадали. Француза Детьё, который пришел вторым, тоже показали крайне мало. Французы, в частности наш друг и эксперт Алексис Бёф, тоже обратили на это внимание. Это абсолютно непрофессиональный показ. Задавался вопросом — это что, санкции, раз вы так Латыпова не показываете. Но в данном случае к нам ещё француз примешивается… Это попросту непрофессиональная работа словенского телевидения. Они обязаны показывать людей, которые претендуют на медаль.
Латыпов весь второй круг шёл в лидерах. Весь! Его ни разу не показали, ни на одной отсечке. Про стрельбу уж и не говорю… Спринт — очень сложная для показа гонка, но словенцы не справляются. В этой ситуации ждём комментариев IBU. Надеемся, они когда-нибудь придут. Мало шансов, конечно, но мы рассчитываем. Может быть, у них заминка какая», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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