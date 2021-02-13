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Миронова поделилась ожиданиями от спринтерской гонки на ЧМ по биатлону

Миронова поделилась ожиданиями от спринтерской гонки на ЧМ по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
Аудио-версия:

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась ожиданиями от спринтерской гонки, которая состоится сегодня, 13 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Начало — 16:30 мск.

«Если честно, после смешанной эстафеты даже не заходила в „Инстаграм“. Занималась повседневными делами и ни одного комментария не читала. Никаких новостей, вообще ничего не попадалось.

Проанализировала гонку, сделала определённые выводы. Это только первый день чемпионата мира. Если загоню себя в угол, что будет дальше?

Пока сложно сказать, насколько я готова на фоне соперниц. В эстафете шла не своим темпом, поэтому меня не хватило на последний круг. Спринт — немного другая гонка, здесь уже буду работать самостоятельно. Будет видно. Но все готовы хорошо», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

Стал известен состав сборной России на женский спринт на чемпионате мира по биатлону
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