Миронова поделилась ожиданиями от спринтерской гонки на ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась ожиданиями от спринтерской гонки, которая состоится сегодня, 13 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Начало — 16:30 мск.

«Если честно, после смешанной эстафеты даже не заходила в „Инстаграм“. Занималась повседневными делами и ни одного комментария не читала. Никаких новостей, вообще ничего не попадалось.



Проанализировала гонку, сделала определённые выводы. Это только первый день чемпионата мира. Если загоню себя в угол, что будет дальше?



Пока сложно сказать, насколько я готова на фоне соперниц. В эстафете шла не своим темпом, поэтому меня не хватило на последний круг. Спринт — немного другая гонка, здесь уже буду работать самостоятельно. Будет видно. Но все готовы хорошо», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.