Тренеры рассчитывают на Акимову и Миронову в индивидуальной гонке ЧМ-2021

Татьяна Акимова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева и Светлана Миронова рассматриваются тренерским штабом сборной России для участия в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения), сообщает сайт «Матч ТВ» со ссылкой на информацию, полученную от наставника женской национальной команды Михаила Шашилова.

Для Акимовой и Куклиной это будет первая гонка на чемпионате мира — 2021. Миронова провалила свой этап в смешанной эстафете, а по итогам спринта не сумела отобраться в гонку преследования. Кайшева пасьют бежала, но в результате не преуспела.

Лучшей в связке спринт — пасьют была Ирина Казакевич, занявшая 19-е и 23-е места соответственно.

Женская индивидуальная гонка состоится 16 февраля и начнётся в 14:05 мск.