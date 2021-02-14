Тренеры рассчитывают на Акимову и Миронову в индивидуальной гонке ЧМ-2021
Татьяна Акимова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева и Светлана Миронова рассматриваются тренерским штабом сборной России для участия в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения), сообщает сайт «Матч ТВ» со ссылкой на информацию, полученную от наставника женской национальной команды Михаила Шашилова.
Для Акимовой и Куклиной это будет первая гонка на чемпионате мира — 2021. Миронова провалила свой этап в смешанной эстафете, а по итогам спринта не сумела отобраться в гонку преследования. Кайшева пасьют бежала, но в результате не преуспела.
Лучшей в связке спринт — пасьют была Ирина Казакевич, занявшая 19-е и 23-е места соответственно.
Женская индивидуальная гонка состоится 16 февраля и начнётся в 14:05 мск.
Единственная надежда сборной России – дебютантка Казакевич. А команду вообще готовили?
Ирина впервые приехала на чемпионат мира, но пока только она не проваливается. Что не так с нашей командой?
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