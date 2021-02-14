Единственная надежда сборной России – дебютантка Казакевич. А команду вообще готовили?

Ирина впервые приехала на чемпионат мира, но пока только она не проваливается. Что не так с нашей командой?

Чемпионат мира в Поклюке явно не задался для сборной России. В первых четырёх гонках не было завоёвано ни одной медали, хотя шансы на это были. Вот и в женской гонке преследования необходимо было настоящее чудо, чтобы кто-то из россиянок зацепился за подиум. Наша главная надежда Светлана Миронова умудрилась допустить шесть промахов в спринте и не попала в пасьют.

Лучшей среди россиянок неожиданно стала дебютантка Ирина Казакевич, финишировавшая 19-й. А вот ещё две наши девушки, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова, атаковали совсем издалека, а точнее из четвёртого и шестого десятка соответственно. Не хотелось заранее закапывать сборную России, но первые выводы по мировому первенству точно можно назвать неутешительными.

Главный русофоб мирового биатлона играючи разобрался с Бё! Наши могут только позавидовать Мольбы биатлонным богам не помогли. Чуда не случилось. У России по-прежнему ноль медалей на чемпионате мира.

Что происходит с Павловой?

На первой стрельбе полная катастрофа случилась с Евгенией Павловой, которая допустила сразу три промаха. Победительница этапов Кубка мира в эстафете всегда считалась прекрасным снайпером, но в Поклюке у неё вообще ничего не получается. Хотя в целом сезон можно считать весьма успешным для Евгении, которая прибавила ходом и частенько боролась за высокие места в личных гонках.



Судя по всему, пик её формы пришёлся на январь, а подготовка к мировому первенству оказалась неудачной. Павлова рискует не попасть в масс-старт, да и не факт, что её теперь поставят в индивидуальную гонку и эстафету. Это надо признать.

«Даже заплакать не могу – нет сил». Что происходит с российской биатлонисткой Павловой? Спортсменка буквально кричит о помощи, но тренеры её не слышат.

Казакевич подарила небольшую надежду, но потом разрушила её

Дебютантка чемпионата мира Казакевич блестяще прошла первые два огневых рубежа, не допустив ни одного промаха, однако по скорости Ирина не могла соперничать с лидерами мирового биатлона. Тем не менее, россиянка держалась в топ-15 и сохраняла шансы на высокое место, потому что на стойке можно случиться всё, что угодно в женском биатлоне.



На третьей стрельбе Казакевич всё же промахнулась один раз, но всё равно сохраняла место в топ-20, что для молодой спортсменки было отличным результатом. Старший тренер женской сборной Михаил Шашилов всё же был прав, что дал шанс Ирине в связке спринт-пасьют. Было бы наивно ждать, что молодая россиянка будет спасть страну на чемпионате мира. Скорее, тут надо задавать вопросы к остальным членам нашей команды, которые явно провалили первую половину турнира.

К тренерам много вопросов

К сожалению, на заключительной стрельбе Казакевич всё же не справилась с нервами и промахнулась целых два раза. Это отбросило её на 23-е место в итоговом протоколе. В любом случае тот факт, что «зелёная» дебютантка сборной становится лучшей в команде в двух гонках подряд, не говорит в пользу этой сборной. Когда единственная надежда сборной – дебютантка, спрашивается, а команду вообще готовили? Ирина впервые приехала на чемпионат мира, но пока только она и не проваливается.

Ульяна Кайшева немного отыгралась в пасьюте, переместившись на 29-е место с 36-го. Однако это вряд ли может служить каким-то утешением для тренерского штаба. Совершенно очевидно, что женская сборная провалила первую половину чемпионата мира, и к тренерам есть немало вопросов. Всё, что было в Антхольце, осталось в Антхольце. Сейчас всё возвращается к началу декабря, когда команда коллекционировала антирекорды, а Дмитрий Губерниев ел собственные перчатки в прямом эфире.

На этом фоне борьба за победу была как будто в параллельной реальности. Победила снова Тириль Экхофф, опередившая Лизу Терезу Хаузер и Анаис Шевалье. Но это всё было в трёх минутах от лучшей биатлонистки сборной России! И от этого факта становится не просто тревожно, а страшно. Что же не так с нашей командой?