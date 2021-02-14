«Выбирать не из кого». Владимир Драчёв — о составе на женскую эстафету на ЧМ-2021

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что в составе женской сборной России на чемпионате мира в Поклюке (Словения) не из кого выбирать эстафетный квартет.

Лучшие результаты в личных гонках, спринте и пасьюте, показала Ирина Казакевич, занявшая 19-е и 23-е места соответственно.

«Если бы по расписанию женская эстафета была завтра, то я бы вообще не выбирал состав. Почему? Выбирать не из кого. Кайшева на финишный круг… Надо проверить, как Куклина и Акимова себя чувствуют… Как сейчас можно выбрать? Очень сложно. Мы даже можем не добежать до финиша, потому что нас заранее на круг обгонят», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Женская эстафета состоится 20 февраля. До неё в календаре чемпионата мира индивидуальные гонки и супермикст.