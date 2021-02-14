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Михаил Шашилов взял на себя вину за результаты российских биатлонисток на чемпионате мира

Михаил Шашилов взял на себя вину за результаты российских биатлонисток на чемпионате мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов признал, что вина за слабые результаты спортсменок на чемпионате мира в Поклюке (Словения) лежит на тренерском штабе и на нём лично.

Лучшей из россиянок в гонке преследования стала дебютантка турнира Ирина Казакевич, занявшая 23-е место. Лидер российской команды Светлана Миронова в пасьюте участия не принимала, так как не отобралась в гонку, заняв 64-е место в спринте.

«Постараемся исправить ситуацию. Надо просто разговаривать с людьми, спортсмены же люди, вы говорите, что от разговоров быстрее не побежишь. Почему? Если человек будет себя адаптировать к своей тренировочной программе, к чему они готовы, то почему нет? Они же на тренировках нормально стреляют, нормально бегут. Не знаю, всё же было, но, конечно, в этом большая доля нашей вины, я этого не отрицаю.

Где-то мы ошиблись, где-то спортсмены недооценили себя, но доля вины на нас большая. Конечно, я ожидал, что будет лучше. Большая вина на мне, больше ничего не могу сказать", — приводит слова Шашилова ТАСС.

Единственная надежда сборной России – дебютантка Казакевич. А команду вообще готовили?
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