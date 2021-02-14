Михаил Шашилов взял на себя вину за результаты российских биатлонисток на чемпионате мира

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов признал, что вина за слабые результаты спортсменок на чемпионате мира в Поклюке (Словения) лежит на тренерском штабе и на нём лично.

Лучшей из россиянок в гонке преследования стала дебютантка турнира Ирина Казакевич, занявшая 23-е место. Лидер российской команды Светлана Миронова в пасьюте участия не принимала, так как не отобралась в гонку, заняв 64-е место в спринте.

«Постараемся исправить ситуацию. Надо просто разговаривать с людьми, спортсмены же люди, вы говорите, что от разговоров быстрее не побежишь. Почему? Если человек будет себя адаптировать к своей тренировочной программе, к чему они готовы, то почему нет? Они же на тренировках нормально стреляют, нормально бегут. Не знаю, всё же было, но, конечно, в этом большая доля нашей вины, я этого не отрицаю.

Где-то мы ошиблись, где-то спортсмены недооценили себя, но доля вины на нас большая. Конечно, я ожидал, что будет лучше. Большая вина на мне, больше ничего не могу сказать", — приводит слова Шашилова ТАСС.