Светлана Миронова выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Поклюке

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов сообщил, что состав команды на индивидуальную гонку и эстафету на чемпионате мира в Поклюке (Словения) меняться не будет.

«Состав на сегодняшний день меняться не будет. На индивидуальную гонку тоже никаких изменений не будет. Люди знают, какие гонки стартовать. Даже независимо от неуверенной стрельбы Светы Мироновой. И не потому что она свердловская. Ребята, вы поверьте, они все одинаковые. Будет вот так. Как планировалось, так и будет.

Ира Казакевич свою программу выполнила на 100 процентов. Если что-то кто-то заболеет, не дай бог, тогда будут замены. А так люди знают, что бегут. Я думаю, так должно быть. Если нет, то меня поправят", — сказал Шашилов в интервью пресс-службе СБР.

В спринте на чемпионате мира выступали Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Евгения Павлова.