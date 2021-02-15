Михаил Шашилов: Майгуров обещал спортсменов в ресторан сводить. Раскрутим по полной
Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как команда планирует провести день отдыха на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
«Сейчас мы с Виктором Викторовичем Майгуровым пообщаемся, он обещал спортсменов в ресторан сводить (смеётся). Может, даже в вечерних платьях получится. Сейчас мы его раскрутим, конечно, по полной», — сказал Шашилов в интервью пресс-службе Союз биатлонистов России.
Вчера, 14 февраля, на чемпионате мира состоялись гонки преследования. В женских соревнованиях победила норвежка Тириль Экхофф. Второй стала представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер. Бронзу завоевала француженка Анаис Шевалье. Лучшая из россиянок Ирина Казакевич заняла 23-е место.
Шашилов — о российских биатлонистках: пытаешься снять напряжение, но получается пока так
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