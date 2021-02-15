Ханна Эберг — об обвинениях со стороны Елены Пидгрушной: у неё нет доказательств
Олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала обвинения со стороны украинки Елены Пидгрушной после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке. Пидгрушная проиграла 0,5 секунды Эберг, которая принесла своей команде бронзу. В интервью после гонки украинка обвинила соперницу в неспортивной борьбе и подчеркнула, что «такую наглость и хамство видела впервые».
«Её слова на меня не повлияли. Я знаю, что не сделала ничего неправильного. У Пидгрушной нет никаких доказательств того, в чём она меня обвиняет. Конечно, грустно получать такие комментарии, потому что я не считаю себя человеком, который действует неспортивно», — приводит слова Эберг Sveriges Radio.
Чемпионат мира завершится 21 февраля.
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