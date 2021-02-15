Драчёв: наши не участвуют, будто нас и нет на ЧМ. Польховский разваливает всё, что можно

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв раскритиковал работу главного тренера национальной команды Валерия Польховского. Напомним, в пяти гонках на чемпионате мира в Поклюке (Словения) российские биатлонисты не завоевали ни одной медали.

«К сожалению, наши не участвуют, будто нас и нет. Показывают только в титрах, и комментаторы рассказывают об их выступлениях. Очень печально и плачевно всё это. Даже не знаю, какие слова говорить. Хочется их как-то воодушевить, но пока сложно.

Всё связано с подготовкой. Спортсмены показывают то, на что они готовы. Результат не позволяет показать та подготовка, которая проходила. Много вопросов и к последнему этапу подготовки. Выбор Поклюки был крайне неправильным. Основная ошибка — работа главного тренера Валерия Польховского, который разваливает до конца всё, что можно», — приводит слова Драчёва Sport24.