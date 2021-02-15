Анаис Шевалье: после спринта я почти всю ночь не спала

Французская биатлонистка Анаис Шевалье поделилась впечатлениями от завоевания бронзы в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке.

«Я очень рада медали, хотя сразу после финиша была немного расстроена третьим местом, ведь всю гонку я боролась за победу. Прошло пять минут, и я поняла, что третье место на чемпионате мира — замечательный результат, настроение сразу улучшилось. Всю гонку я была сконцентрирована на своей работе. Видела только Тириль впереди и совсем не думала о преследователях.



Лиза была слишком сильна. На выходе с последнего огневого она была у меня за спиной, но быстро обогнала. Я даже не смогла удерживать её темп. Тогда я начала волноваться, что Доротея Вирер тоже догонит меня, но тренеры сообщили, что между нами 10 секунд, и я старалась удерживать это преимущество до самого финиша. Было непросто.



Я первый раз боролась за золото чемпионата мира и упустила шанс. Немного обидно, но бронза тоже радует. Я очень устала после спринта, ночью почти не спала и не успела полностью восстановиться. Хорошо, что впереди выходной», — цитирует Шевалье Biathlon.com.ua.

Победительницей гонки стала норвежка Тириль Экхофф. Серебро завоевала представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер.