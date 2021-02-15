Губерниев: непонятно, откуда будут браться силы у сборной. Тренеры допустили ряд ошибок
Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России в первую неделю чемпионата мира по биатлону. В пяти гонках национальная команда не завоевала ни одной медали.
«Пять гонок позади, практически экватор чемпионата, российская команда не смогла приспособиться к условиям, высота пагубно сказалась на команде. Первую неделю сбора мы не могли толком тренироваться, стрельбище было не в нашем распоряжении, и эти нюансы сыграли свою роль. В любом случае имеем то, что имеем.
Пока непонятно, откуда будут браться силы у сборной, команде придётся очень сложно, и пока итоги безрадостные. Тренеры допустили ряд ошибок, об этом можно смело говорить», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Польховский: с корабля побежали люди, а я только из прессы узнал, какие были планы
Рекомендуем вам
- 15 февраля 2021
-
14:56
-
14:44
-
13:43
-
13:35
-
11:44
-
11:31
-
11:30
-
11:14
-
10:28
-
09:38
-
09:25
-
09:23
-
09:13
-
08:59
-
08:49
-
08:44
-
08:36
-
08:29
- 14 февраля 2021
-
22:57
-
22:39
-
21:53
-
21:24
-
20:42
-
20:31
-
20:01
-
19:50
-
19:41
-
19:31
-
19:18
-
19:01
-
18:38
-
18:25
-
18:04
-
17:36
-
17:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам