Губерниев: непонятно, откуда будут браться силы у сборной. Тренеры допустили ряд ошибок

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России в первую неделю чемпионата мира по биатлону. В пяти гонках национальная команда не завоевала ни одной медали.

«Пять гонок позади, практически экватор чемпионата, российская команда не смогла приспособиться к условиям, высота пагубно сказалась на команде. Первую неделю сбора мы не могли толком тренироваться, стрельбище было не в нашем распоряжении, и эти нюансы сыграли свою роль. В любом случае имеем то, что имеем.

Пока непонятно, откуда будут браться силы у сборной, команде придётся очень сложно, и пока итоги безрадостные. Тренеры допустили ряд ошибок, об этом можно смело говорить», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».