Дмитрий Губерниев: наши биатлонистки интервью на дают. Чую, заплачет Тириль Экхофф!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что российские биатлонистки не дают интервью перед индивидуальной гонкой, которая состоится в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения) завтра, 16 февраля.
«Команда наша женская биатлонная интервью не даёт! Полная концентрация на завтрашней гонке! Чую, заплачет Тириль Экхофф! Обстановка в женской команде непростая, я бы сказал, накалённая обстановка», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Сборная России на чемпионате мира пока не завоевала ни одной медали. Вчера в гонке преследования победу одержала норвежка Тириль Экхофф. Второе место заняла представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер. Тройку призёров замкнула француженка Анаис Шевалье. Лучшая из россиянок Ирина Казакевич допустила три промаха и заняла 23-е место.
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