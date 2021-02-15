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Тириль Экхофф прокомментировала победу в гонке преследования на чемпионате мира

Тириль Экхофф прокомментировала победу в гонке преследования на чемпионате мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
Аудио-версия:

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала победу в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«Отличный день! Я очень довольна своей стрельбой на последнем огневом, весёлая гонка! Первая стрельба была непростой — поднялся ветер, а на пристрелке его почти не было. На оставшихся огневых я работала уверенней, поэтому довольна своей работой.

Меня вели по трассе, поэтому я понимала, что последняя стрельба будет очень важной, и настраивалась на качественную работу. Рада, что получилось закрыть все мишени. Я стараюсь двигаться от старта к старту и показывать максимум в каждой гонке, побеждать, если у меня есть шанс — вот мои цели на сезон», — приводит слова Экхофф Biathlon.com.ua.

Ранее Экхофф выиграла золото в смешанной эстафете и спринте.

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