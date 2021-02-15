Марте Рёйселанд оценила шансы Тириль Экхофф выиграть 7 золотых медалей на ЧМ-2021

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд поделилась мнением о результатах партнёрши по команде Тириль Экхофф на чемпионате мира в Поклюке. Экхофф в трёх гонках завоевала три золотые медали.

«То, что делает Тириль, впечатляет. У неё три золота из трёх, она в прекрасной форме. В прошлом году на чемпионате мира я была в похожем состоянии, нужно просто наслаждаться этим. У неё нет причин останавливаться. Так что я просто надеюсь, что она продолжит выступать так же», — сказала Рёйселанд в интервью TV2.

На чемпионате мира 2020 года Рёйселанд завоевала медали в каждой из семи гонок чемпионата мира, в том числе пять золотых.

«Может ли Тириль выиграть семь золотых медалей? У неё есть для этого все возможности. Она невероятная биатлонистка и находится в тонусе. Если она будет продолжать делать то, что делает, у неё будут очень хорошие возможности выиграть всё. Я болею за Тириль», — добавила Марте.