Марте Рёйселанд оценила шансы Тириль Экхофф выиграть 7 золотых медалей на ЧМ-2021

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд поделилась мнением о результатах партнёрши по команде Тириль Экхофф на чемпионате мира в Поклюке. Экхофф в трёх гонках завоевала три золотые медали.
«То, что делает Тириль, впечатляет. У неё три золота из трёх, она в прекрасной форме. В прошлом году на чемпионате мира я была в похожем состоянии, нужно просто наслаждаться этим. У неё нет причин останавливаться. Так что я просто надеюсь, что она продолжит выступать так же», — сказала Рёйселанд в интервью TV2.
На чемпионате мира 2020 года Рёйселанд завоевала медали в каждой из семи гонок чемпионата мира, в том числе пять золотых.
«Может ли Тириль выиграть семь золотых медалей? У неё есть для этого все возможности. Она невероятная биатлонистка и находится в тонусе. Если она будет продолжать делать то, что делает, у неё будут очень хорошие возможности выиграть всё. Я болею за Тириль», — добавила Марте.
- 15 февраля 2021
-
16:23
-
16:06
-
16:02
-
15:56
-
15:30
-
15:22
-
15:06
-
14:56
-
14:44
-
13:43
-
13:35
-
11:44
-
11:31
-
11:30
-
11:14
-
10:28
-
09:38
-
09:25
-
09:23
-
09:13
-
08:59
-
08:49
-
08:44
-
08:36
-
08:29
- 14 февраля 2021
-
22:57
-
22:39
-
21:53
-
21:24
-
20:42
-
20:31
-
20:01
-
19:50
-
19:41
-
19:31