Стал известен состав сборной России на женскую индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Татьяна Акимова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева выступят в составе сборной России по биатлону в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Женская индивидуальная гонка пройдёт завтра, 16 февраля, и начнётся в 14:05 мск.

Напомним, в первых пяти гонках чемпионата мира российские биатлонисты не смогли завоевать ни одной медали.

Драчёв: наши не участвуют, будто нас и нет на ЧМ. Польховский разваливает всё, что можно

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения

Расписание соревнований (оставшиеся гонки)

16 февраля

14:05. Индивидуальная гонка, женщины.

17 февраля

16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.

18 февраля

17:15. Супермикст.

20 февраля

13:45. Эстафета, женщины.

17:00. Эстафета, мужчины.

21 февраля

14:30. Масс-старт, женщины.

17:15. Масс-старт, мужчины.