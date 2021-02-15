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Стал известен состав сборной России на женскую индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Стал известен состав сборной России на женскую индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Татьяна Акимова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева выступят в составе сборной России по биатлону в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Женская индивидуальная гонка пройдёт завтра, 16 февраля, и начнётся в 14:05 мск.

Напомним, в первых пяти гонках чемпионата мира российские биатлонисты не смогли завоевать ни одной медали.

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Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения
Расписание соревнований (оставшиеся гонки)
16 февраля
14:05. Индивидуальная гонка, женщины.

17 февраля
16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.

18 февраля
17:15. Супермикст.

20 февраля
13:45. Эстафета, женщины.
17:00. Эстафета, мужчины.

21 февраля
14:30. Масс-старт, женщины.
17:15. Масс-старт, мужчины.

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