Ульяна Кайшева стартует в индивидуальной гонке на ЧМ первой из российских биатлонисток

Стали известны стартовые номера российских биатлонисток в индивидуальной гонке, которая пройдёт на чемпионате мира в Поклюке (Словения) завтра, 16 февраля.
Первой из россиянок уйдёт на дистанцию Ульяна Кайшева, получившая 20-й стартовый номер. 48-й номер у Татьяны Акимовой, 73-й – у Ларисы Куклиной. Светлана Миронова покинет стартовую поляну 93-й из 98 участниц гонки.
Отметим, что первый стартовый номер у итальянки Лизы Виттоцци. Лидер Кубка мира, победительница спринта и гонки преследования норвежка Тириль Экхофф уйдёт в гонку под 45-м номером.
Напомним, российские биатлонистки неудачно стартовали на чемпионате мира. Лучшая из спортсменок Ирина Казакевич стала 19-й в спринте и 23-й в гонке преследования. Миронова не сумела отобраться в пасьют.
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