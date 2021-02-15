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Ульяна Кайшева стартует в индивидуальной гонке на ЧМ первой из российских биатлонисток

Ульяна Кайшева стартует в индивидуальной гонке на ЧМ первой из российских биатлонисток
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Стали известны стартовые номера российских биатлонисток в индивидуальной гонке, которая пройдёт на чемпионате мира в Поклюке (Словения) завтра, 16 февраля.

Первой из россиянок уйдёт на дистанцию Ульяна Кайшева, получившая 20-й стартовый номер. 48-й номер у Татьяны Акимовой, 73-й – у Ларисы Куклиной. Светлана Миронова покинет стартовую поляну 93-й из 98 участниц гонки.

Отметим, что первый стартовый номер у итальянки Лизы Виттоцци. Лидер Кубка мира, победительница спринта и гонки преследования норвежка Тириль Экхофф уйдёт в гонку под 45-м номером.

Напомним, российские биатлонистки неудачно стартовали на чемпионате мира. Лучшая из спортсменок Ирина Казакевич стала 19-й в спринте и 23-й в гонке преследования. Миронова не сумела отобраться в пасьют.

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