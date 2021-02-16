Валерий Польховский ответил на обвинения в ошибке с местом сбора перед ЧМ по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский объяснил, почему национальная команда перед чемпионатом мира провела сбор в горах в Поклюке, а не в равнинном Бледе. Напомним, Польховский оказался под огнём критики, после того как сборная России в первых пяти гонках на чемпионате мира не завоевала ни одной медали.

«Прежде чем принять решение, я советуюсь со старшими тренерами, решение мы принимаем после. Места внизу были, есть и сейчас, но никто туда ехать не захотел. Все знали: кто хочет — езжайте, но все посчитали, что здесь будет лучше. Откуда теперь все эти разговоры, понятия не имею, ко мне никто не подходил с перемещением. Так что это всё разговоры. Как в передаче «Пусть говорят», — цитирует Польховского ТАСС.

По словам главного тренера, спортсмены со старшими тренерами решили, что лучше жить в Поклюке, поскольку это избавит от ежедневных поездок из города в горы.

«У нас сказали: нет, мы ездить оттуда не будем, будем жить наверху. Если же теперь возникают вопросы, то подходите, мы сядем и обсудим», — добавил он.