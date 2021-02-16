«Тренерам и спортсменам надо поменять психологию». Лопухов — о выступлении россиян на ЧМ

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Николай Лопухов поделился мнением о выступлении российских биатлонистов на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).
«Тренерам и спортсменам надо поменять психологию. Есть законы стрельбы: подход, работа на рубеже, уход. Посмотрите на секунды нашей стрельбы и на мастерство наших соперников. Мы много мусолим на тему, кто лучше, а кто хуже, в то время как надо повышать общее мастерство — гоночное и стрелковое. А мы много говорим, но мало что делаем.
Надо всем работать — спортсменам и тренерам. Есть ритуал работы на стрельбе. Наши соперники стреляют по 20-25 секунд, а мы по 40-50. И как мы можем их обыграть? Отставание есть и в гоночной подготовке. Поэтому главное — совершенствование союза спортсмена и тренера.
Лопухов также прокомментировал выступление Татьяны Акимовой (29-е место), готовившейся к сезону под его руководством.
«Пока ей тяжело быть в команде на хороших ролях. Да и вся команда сложно выступает. Но всё равно нужно жить с оптимизмом, потому что сложно сразу сделать конфетку, нужно время, старты и общее мастерство. Пока общее мастерство российской команды отстаёт», — приводит слова Лопухова ТАСС.
- 16 февраля 2021
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