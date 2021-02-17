Пихлер: Губерниев плохо влияет на российский биатлон

Известный немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер поделился мнением о спортивном комментаторе Дмитрие Губерниеве.

«Губерниев — худший. Он плохо влияет на российский биатлон. Он очень много болтает и думает, что он большой эксперт, но он даже не понимает, какое огромное давление на спортсменов он оказывает. Даже не хочу говорить про Губерниева! У нас было много не очень приятных эпизодов. Пресса должны поддерживать спортсменов, а не вечно их ругать», — приводит слова Пихлера «Спорт-экспресс».

До этого Пихлер и Губерниев неоднократно критически высказывались в адрес друг друга.

Ранее Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.