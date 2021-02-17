Пихлер: Губерниев плохо влияет на российский биатлон
Известный немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер поделился мнением о спортивном комментаторе Дмитрие Губерниеве.
«Губерниев — худший. Он плохо влияет на российский биатлон. Он очень много болтает и думает, что он большой эксперт, но он даже не понимает, какое огромное давление на спортсменов он оказывает. Даже не хочу говорить про Губерниева! У нас было много не очень приятных эпизодов. Пресса должны поддерживать спортсменов, а не вечно их ругать», — приводит слова Пихлера «Спорт-экспресс».
До этого Пихлер и Губерниев неоднократно критически высказывались в адрес друг друга.
Ранее Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.
Губерниев: непонятно, откуда будут браться силы у сборной. Тренеры допустили ряд ошибок
Рекомендуем вам
- 17 февраля 2021
-
01:16
-
00:59
-
00:52
- 16 февраля 2021
-
23:51
-
22:30
-
21:26
-
19:58
-
19:44
-
19:28
-
19:05
-
18:44
-
18:13
-
17:51
-
17:19
-
16:59
-
16:31
-
16:26
-
16:24
-
16:19
-
16:14
-
16:09
-
16:09
-
16:05
-
16:04
-
16:01
-
15:59
-
15:56
-
15:54
-
15:49
-
15:37
-
15:32
-
14:19
-
14:17
-
13:34
-
13:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам