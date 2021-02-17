Светлана Миронова не выступит в супермиксте на чемпионате мира по биатлону

Российская биатлонистка Светлана Миронова сообщила, что не выступит в супермиксте на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Гонка состоится завтра, 18 февраля.

«Возможно ли меня увидеть в супермиксте? 100 процентов нет. Потому что на сегодняшний день это моя нелюбимая гонка. Я бегала её один раз в жизни. Это была динамичная гонка с короткой дистанцией. Когда ты приходишь на рубеж, то тебя очень сильно колотит. По крайней мере я такой спортсмен. Но мне бы, наверное, хотелось подтянуть этот компонент для себя, но это надо делать в летней подготовке», — приводит слова Мироновой сайт «Матч ТВ».

Светлана также призналась, что не чувствует себя лидером сборной.

«Если честно, то пока что ничего не чувствую и, наверное, никогда себя не сравниваю, что вот я лидер. Нет. Мне в первую очередь нужно быть не среди кого-то лидером, а самой для себя. Потому что, как ни крути, когда мы выходим на соревнования, хотим победить в первую очередь самого себя. Потому что все ошибки производим мы, то, что в нашей голове», — отметила россиянка.