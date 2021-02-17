Две российские биатлонистки выступят в масс-старте на чемпионате мира в Поклюке
Стал известен состав женской сборной России по биатлону на масс-старт, который пройдёт в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения) 21 февраля, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.
В гонке примут участие Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Ещё одна российская биатлонистка Ульяна Кайшева вошла в число запасных на масс-старт. Однако она сможет выступить, только если несколько участников не выйдут на старт.
На чемпионате мира 2020 года в Антхольце (Италия) победу в масс-старте одержала норвежка Марте Рёйселанд. Серебряным призёром стала итальянка Доротея Вирер. Бронза досталась представительнице Швеции Ханне Эберг
Сборная России на чемпионате мира 2021 года пока не завоевала ни одной медали.
Кто побежит за сборную России в женской эстафете на чемпионате мира. Есть три варианта
С тремя этапами, похоже, всё понятно. Но тренерам ещё придётся поломать голову.
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