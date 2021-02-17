Две российские биатлонистки выступят в масс-старте на чемпионате мира в Поклюке

Стал известен состав женской сборной России по биатлону на масс-старт, который пройдёт в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения) 21 февраля, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

В гонке примут участие Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Ещё одна российская биатлонистка Ульяна Кайшева вошла в число запасных на масс-старт. Однако она сможет выступить, только если несколько участников не выйдут на старт.

На чемпионате мира 2020 года в Антхольце (Италия) победу в масс-старте одержала норвежка Марте Рёйселанд. Серебряным призёром стала итальянка Доротея Вирер. Бронза досталась представительнице Швеции Ханне Эберг

Сборная России на чемпионате мира 2021 года пока не завоевала ни одной медали.