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Леонид Гурьев назвал свой вариант состава сборной России на женскую эстафету на ЧМ

Леонид Гурьев назвал свой вариант состава сборной России на женскую эстафету на ЧМ
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев назвал свой вариант состава на женскую эстафету на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения). По его словам, в состав надо включить Светлану Миронову, которая заняла пятое место в индивидуальной гонке, хотя допустила два промаха.

«В данный момент Миронова и Казакевич – лучшие в команде и должны бежать эстафету. Плюс Куклина, так как ход у неё одинаковый с Кайшевой и Акимовой, но более надёжная стрельба.

По четвёртому участнику надо подумать, но, скорее всего, на финишный этап надо ставить Кайшеву. Посмотрим ещё, как сингл-микст пробежит Евгения Павлова. Тут уже надо учитывать, кто как восстанавливался, какие гонки пропускал, у кого какие эмоции. Эстафета у них ровная, но и соперников много», — цитирует Гурьева News.ru.

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