Леонид Гурьев назвал свой вариант состава сборной России на женскую эстафету на ЧМ

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев назвал свой вариант состава на женскую эстафету на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения). По его словам, в состав надо включить Светлану Миронову, которая заняла пятое место в индивидуальной гонке, хотя допустила два промаха.
«В данный момент Миронова и Казакевич – лучшие в команде и должны бежать эстафету. Плюс Куклина, так как ход у неё одинаковый с Кайшевой и Акимовой, но более надёжная стрельба.
По четвёртому участнику надо подумать, но, скорее всего, на финишный этап надо ставить Кайшеву. Посмотрим ещё, как сингл-микст пробежит Евгения Павлова. Тут уже надо учитывать, кто как восстанавливался, какие гонки пропускал, у кого какие эмоции. Эстафета у них ровная, но и соперников много», — цитирует Гурьева News.ru.
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