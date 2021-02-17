Чепиков: Фуркад мог бы повыступать за Россию на международных соревнованиях

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Ранее Фуркад допустил, что ответил бы утвердительно, если бы его пригласили поработать в сборной России.
«Я не воспринял слова Фуркада как шутку, я думаю, что он действительно не против возглавить сборную России, это взвешенные, объективные слова. Раньше бросался словами на наших спортсменов, а теперь хочет помочь, наверное, почему нет? Мне кажется, он бы ещё мог повыступать за Россию на международных соревнованиях.
В общем, было бы хорошо, если бы он был нашим тренером, у него огромный опыт, он очень много сделал для сборной Франции, и возможность дать ему такой карт-бланш не помешала бы. Но он в конце интервью сказал про семью, что надо время уделить дочкам, так что не так просто пойти на этот шаг», — цитирует Чепикова Sport24.
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