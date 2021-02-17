Васильев: разочаровали Логинов и Елисеев. Хотелось бы услышать какое-то оправдание

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонистов в индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения).
«Всего понемногу. Разочарование от тех, от кого ожидали результата. И лёгкая радость от Халили, четыре нуля на чемпионате мира — это важно. К сожалению, разочаровали и Логинов, и Елисеев. Просто катастрофа. Хотелось бы услышать какое-то оправдание, если оно есть. Надо концентрироваться на следующих гонках», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в индивидуальной гонке российские биатлонисты не смогли завоевать награды. До последнего на медаль претендовал Халили. Россиянин точно стрелял на всех огневых рубежах, но уступил соперникам ходом. В итоге он финишировал шестым, став лучшим среди россиян.
- 17 февраля 2021
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