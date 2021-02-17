Васильев: Фуркад? К любому иностранному тренеру в нашей команде отнесусь негативно

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Ранее Фуркад допустил, что ответил бы утвердительно, если бы его пригласили поработать в сборной России.



«Фуркад в нашей сборной? К любому иностранному тренеру в нашей команде отнесусь негативно. Тренер должен знать наш менталитет, а на это уходит два-три года. Через это уже проходили, ничего не получилось. Что касается Фуркада, то это выдающийся спортсмен, но какой он тренер? Доверить ему сборную было бы ошибкой. Он ничего для этого не сделал», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



32-летний Мартен Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион (абсолютный рекорд среди всех французских спортсменов на летних и зимних Играх), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (в том числе 11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира (первый в истории биатлона, кому удалось выиграть Кубок мира семь раз).

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