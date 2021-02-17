Губерниев: у нас лучший — Халили, который в команду не попадал. Это что за команда такая?

Известный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Соревнования выиграл норвежец Стурла Холм Легрейд. Лучшим среди россиян стал Карим Халили, он финишировал шестым.
«Халили надо ставить в эстафету и не бояться. Мы и так всё на свете проиграли, никто толком не готов к чемпионату мира. Карим тоже готовился сам, но самоподготовка Логинова и что? Самоподготовка Елисеева ещё хуже. Всем собраться и тренироваться к Каминскому. Максим Максимов, наш тренер по стрельбе, никого не тренирует. Все тренируются сами. Потом хватают на первых рубежах по три, а потом, успокоившись, работают чисто. Но это всё в пользу бедных, команда не готова. Надеемся, что соберутся в эстафете. У нас лучший среди россиян человек, который в команду не попадал. Это что за команда такая? И побежал он, потому что Латыпов не побежал. И какой смысл возить Гараничева? Нужна молодёжь. Он с нолём всё равно никуда не прибежит. Я расстроен», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 17 февраля 2021
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