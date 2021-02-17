Губерниев: такой человек, как Фуркад, может помочь любой сборной

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о готовности многократного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада стать тренером сборной России по биатлону. Ранее Фуркад сказал, что такая работа стала бы для него интересным вызовом.

«Такой человек, как Фуркад, может помочь любой сборной, безусловно. Но мы же должны понимать, что Мартен работает в оргкомитете Олимпиады в Париже—2024. Мы задавали вопрос и рассчитывали, что Фуркад ответит правильно. Здорово, что у нас сейчас общественное мнение считает, что мы с коллегой Трифановым формируем состав тренеров СБР. Попробуем ещё кого-нибудь позвать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее против назначения Фуркада в сборную России выступила олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.