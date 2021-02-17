Халили не согласился с Каминским, посчитавшим, что биатлонист перегрузил себя летом

Российский биатлонист Карим Халили поделился мнением о своей подготовке. Старший тренер сборной России Юрий Каминский сказал, что Халили перегрузил себя летом.

«Не считаю, что перегрузил. Наверное, многие делают какие-то выводы. Даже не говорю про Юрия Михайловича. Есть разные мнения. Никто не вникал в нюансы моей подготовки. Делать какие-то выводы со стороны — не совсем правильно.

Наша связь с Каминским? Чаще Егор Владимирович Сорин с ним во время подготовки держал контакт. Какие-то сборы у меня пересекались с командой. Считаю, мы были в нормальном контакте», — цитирует Халили «Матч ТВ».

Сегодня, 17 февраля, Халили занял шестое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира. Это лучший результат среди россиян.