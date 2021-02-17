Четыре российских биатлониста выступят в мужском масс-старте на ЧМ

Четыре российских биатлониста квалифицировались на масс-старт на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения). В гонке примут участие Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Карим Халили.

Все четверо получили путёвку на финальную гонку чемпионата мира по сумме набранных очков за прошедшие старты турнира. Такой принцип отбора связан с тем, что российские биатлонисты не входят в топ-15 общего зачёта Кубка мира и не становились призёрами чемпионата мира.

Последним из россиян на масс-старт отобрался Халили. Он занял шестое место в индивидуальной гонке, которая проходила сегодня, 17 февраля.

Мужской масс-старт пройдёт 21 февраля. Начало гонки — в 17:15 мск. На чемпионате мира российские биатлонисты не завоевали пока ни одной медали.