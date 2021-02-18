Юрий Каминский: для меня Гараничев и Бабиков сложные спортсмены

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, насколько его подопечные были готовы к индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке. Лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший шестое место.

«Два спортсмена, которые полностью прошли подготовку, — Бабиков и Латыпов. Гараничев прошёл частично, на 80 процентов.



Антон был не хуже, даже чуть лучше Гараничева до того, как переболел коронавирусом. И здесь, конечно, повлияло, что мы тогда не знали, не понимали последствия, которые он будет иметь после болезни. Он ведь сразу стал бегать. Я пытался отговорить от одного старта. После этого не может выйти на свои показатели. Пульс не разгоняется. Организм, видимо, работает в каких-то комфортных режимах и боится выходить на супербольшую нагрузку.

Ошибка была в том, что мы его поставили на гонку. У нас такое было даже у Стрельцова, который переболел практически бессимптомно. Он вынужден был стартовать, чтобы отобраться. У тех, кто заболел, всё сложилось кувырком. Для меня Гараничев и Бабиков сложные спортсмены. Потому что они возрастные. Надо к ним найти индивидуальные подходы, что-то такое, чтобы их стимулировать. Обычным путем пойдёшь, но они уже всё прошли. Надо такие методики подобрать, чтобы какую-то изюминку попытаться реализовать, какие-то стороны физической подготовки. Даже по стрельбе, несмотря на то, что сейчас отвратительные показатели, я считаю, что он талантлив. В эстафете он может собираться. Поэтому для этого его, как говорится, держим", — приводит слова Каминского сайт «Матч ТВ».

Каминский также прокомментировал решение поставить Эдуарда Латыпова на супермикст, который состоится сегодня, 18 февраля.

«Это было совместное решение тренерского штаба. Эдуард очень хорошо себя чувствует, когда догоняет. Как он ведёт себя, когда он в отрыве, мы, к сожалению, пока не знаем. Такую возможность ему не предоставляли. А когда догоняет, то, видимо, эта ответственность, которая возлагается, его вдохновляет. Поэтому здесь вряд ли испортит. Он сейчас и стреляет получше чем Матвей, хорошо с доппатронами работает. Вопрос, конечно, как в конкретном старте это сложится. Но Матвей очень хотел двадцатку бежать. Мы эту возможность предоставили. И тут мы думали, чтобы у Матвея два дня было, чтобы восстановиться к эстафете. Эдуард восстанавливается быстрее. Хочется его попробовать», — сказал тренер.