Новая надежда российского биатлона. Карим Халили в свои 22 года – лучший в нашей сборной

Год назад на чемпионате мира в Антхольце молодой талант из России Карим Халили тоже был в составе сборной, однако тренерский штаб так и не дал ему шанса проявить себя, несмотря на то, что все кроме Логинова откровенно проваливали турнир. Карим переживал, но не отчаивался.



И вот спустя год Халили всё-таки дебютировал на мировом первенстве и уже во второй своей гонке в Поклюке попал в шестёрку сильнейших биатлонистов мира и показал лучший результат в мужской сборной на всём главном турнире года. 22-летнего Халили уже называют новой надеждой российского биатлона. Но готов ли он стать новым Шипулиным?

«Спасибо украинцам, я кайфовал». Как дебютант Халили обставил всех лидеров сборной России Безупречная стрельба принесла 22-летнему Кариму лучший результат в карьере!

Увидел биатлон по ТВ и влюбился

У Карима Халили афганские корни. Его отец перебрался из Афганистана в Россию в 1993 году. При этом сам Карим никогда не был на родине отца, но имеет хорошее представление о культуре и языке страны. Дома у семьи Халили были установлены спутниковые каналы, и Карим вместе с отцом частенько смотрел за тем, что происходит в Афганистане и перенимал язык.



В биатлон Карим влюбился в 2008 году: «Биатлон мне понравился сразу, как только увидел его по ТВ. Это был примерно 2008 год. Обычный этап Кубка мира – кажется, как раз в Оберхофе. Мама смотрела гонку, я сел рядом – и с того момента загорелся», – рассказывал Халили.

Трогательная история с Мартеном Фуркадом

Семья Карима вскоре организовала поездку на этап Кубка мира в Контиолахти, где юный Халили не стеснялся и подходил ко многим известным спортсменам, фотографировался с ними, брал автографы. Пообщался в том числе и с великолепным французом Мартеном Фуркадом, который тогда был только на пути к мировой славе и многочисленным титулам.



После того, как Мартен завершил карьеру в конце прошлого сезона, Карим выложил старое фото с Фуркадом и сделал коллаж со свежей фотографией вместе с французским биатлонистом, а также приложил к этому трогательный пост на английском языке о том, как Мартен вдохновлял его в карьере. Халили пожелал успехов Фуркаду в его дальнейшей деятельности. Француз увидел этот пост и отправил комментарий Кариму, поблагодарив его за тёплые слова.

Блестящий дебют в эстафете

Первый серьёзный успех пришёл к 22-летнему биатлонисту в 2016 году, когда он стал бронзовым призёром юношеской Олимпиады. Потом были медали чемпионата мира среди юниоров, победа на юниорском чемпионате Европы и дебют на Кубке мира. Причём состоялся этот дебют в Оберхофе, что символично, учитывая первые воспоминания Карима о биатлоне.



Молодой россиянин не слишком удачно выступил в спринте, однако тренеры дали Кариму шанс в эстафете, и в командной гонке он проявил себя просто блестяще. Отличная стрельба всего с одним дополнительным патроном и неплохой лыжный ход – благодаря этому сборная России отлично начала гонку и впоследствии финишировала четвёртой. И это в экспериментальном составе без Логинова и Елисеева – двух первых номеров команды на тот момент.

Сборная России на ЧМ уже шесть гонок без медалей. Неужели и раньше бывало так плохо? В 2016 году в Норвегии было даже хуже. Хотя неприятная аналогия с тем турниром уже напрашивается.

Кариму зря не дали шанс на прошлом ЧМ

К сожалению, этого оказалось недостаточно для того, чтобы выступить на чемпионате мира в Антхольце. Тренеры прокатали Халили в Италию вхолостую. Их, конечно, можно понять: они не хотели рисковать. Но судя по результатам команды в целом, пожалуй, стоило.



Карим многое доказал в эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место, который состоялся сразу после чемпионата мира в Антхольце. Халили доверили последний этап, который он отработал без промахов и едва не взял третье место, лишь чуть-чуть уступив сборной Швеции, за которую, между прочим, бежал Мартин Понсилуома, ставший в 2021 году чемпионом мира.

Халили – новая звезда нашего биатлона?

Не хочется вешать ярлыки на молодого парня, который делает только первые шаги во взрослом биатлоне. Сколько раз уже талантливым российским биатлонистам выдавались авансы, которые они не оправдывали. Правда, в случае с Каримом есть уверенность, что всё будет хорошо.



Такого колоритного биатлониста в сборной России, кажется, давно не было. Он хорошо знает английский, всегда открыт для общения с иностранными спортсменами и прессой, сам организовал летнюю подготовку в группе лыжников Егора Сорина. Карим не раз признавался, что обожает много и усердно тренироваться и всегда стремится к развитию.



Не хочется, чтобы из него получился новый Шипулин. Пусть будет первый Халили.