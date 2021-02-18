Юрий Каминский — о результатах Логинова и Елисеева: явно деградируем. Ухудшение налицо

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил спад в результатах у Александра Логинова и Матвея Елисеева. На чемпионате мира 2021 года в Поклюке российские биатлонисты пока не завоевали ни одной медали.



«Объяснение плохой стрельбы Логинова и Елисеева – это самоподготовка. Эти факторы явно можно связать. Как тут можно быть довольным этими результатами? Явно же деградируем. Можно уже констатировать, что у Логинова и Елисеева ухудшение налицо. Вообще самоподготовка не есть хорошо в биатлоне. Это я уже сейчас начинаю понимать. Так получилось, я мало на что мог повлиять.



Россия должна быть с наградами, я бы так сказал. Конечно, остаться без них – это трагедия. Спорт, конечно, это только часть жизни, но всё-таки мы много тренируемся, работаем, как быть без медалей? Значит, эту систему надо исправлять. Надо делать нужные выводы, а не зацикливаться на этом», – приводит слова Каминского РИА «Новости».

Сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону пройдёт супермикст.