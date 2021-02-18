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Биатлон, Кубок IBU сезона-2020/2021 — результаты мужской эстафеты, 4-й этап, 18 февраля, Брезно-Осрблье

Мужская сборная России завоевала серебро в эстафете на четвёртом этапе Кубка IBU
Биатлон / Кубок IBU 0

Сборная России в составе Кирилла Стрельцова, Василия Томшина, Никиты Поршнева и Семёна Сучилова завоевала серебро в эстафете на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Победу одержала команда Германии, несмотря на штрафной круг. Тройку призёров замкнула Норвегия.

Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Эстафета. Мужчины
1. Германия (Юстус Штрелов, Лукас Фрачер, Филипп Хорн, Филипп Наврат) — 1:16.16,5 (1+9).
2. Россия (Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Никита Поршнев, Семен Сучилов) — +26,6 (0+6).
3. Норвегия (Александер Фьелд Андерсен, Эрленд Бьонтегорд, Ховард Богетвейт, Эндре Стрёмсхейм) — +39,3 (2+8).

Ранее в женской эстафете победу с двумя штрафными кругами одержала сборная России.

Биатлон. Кубок IBU-2020-2021. Этап 4, Брезно-Осрблье, Словакия
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
18 февраля 2021, четверг. 15:30 МСК
Окончено
1
Германия
1:16:16.5
2
Россия
+26.6
3
Норвегия
+39.3
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