Мужская сборная России завоевала серебро в эстафете на четвёртом этапе Кубка IBU

Сборная России в составе Кирилла Стрельцова, Василия Томшина, Никиты Поршнева и Семёна Сучилова завоевала серебро в эстафете на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Победу одержала команда Германии, несмотря на штрафной круг. Тройку призёров замкнула Норвегия.



Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия

Эстафета. Мужчины

1. Германия (Юстус Штрелов, Лукас Фрачер, Филипп Хорн, Филипп Наврат) — 1:16.16,5 (1+9).

2. Россия (Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Никита Поршнев, Семен Сучилов) — +26,6 (0+6).

3. Норвегия (Александер Фьелд Андерсен, Эрленд Бьонтегорд, Ховард Богетвейт, Эндре Стрёмсхейм) — +39,3 (2+8).

Ранее в женской эстафете победу с двумя штрафными кругами одержала сборная России.