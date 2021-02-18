Губерниев оскорбил Аликина после его слов о Каминском
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова бывшего тренера сборной России по биатлону Владимира Аликина в адрес тренера мужской команды Юрия Каминского. Напомним, Каминский выразил недовольство тем, что чемпион мира Александр Логинов предпочитает тренироваться на самоподготовке, а Аликин раскритиковал его за это.
«Блин, ну должна же быть внутри профессии этика! Аликин ведёт себя как моральный урод...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, Александр Логинов, который в 2020 году выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, на ЧМ-2021 не завоевал ни одной медали, как и вся сборная России. Лучший результат показала Светлана Миронова, занявшая пятое место в индивидуальной гонке.
«Подло, по-хамски и непедагогично». Аликин о публичной критике Каминского в адрес Логинова
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