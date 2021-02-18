«Столько штрафа у Павловой – недопустимо». Васильев — о сингл-миксте на ЧМ по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением об итогах сингл-микста на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, победу в гонке одержали французские биатлонисты Антонен Гигонна и Жулия Симон. Россияне Эдуард Латыпов и Евгения Павлова пришли к финишу 11-ми.



«Всё печально. На эту гонку надо было ставить стрелков, чтобы ноль стреляли – только так можно было на что-то рассчитывать. Ошибкой ли было ставить Латыпова? Сложно сказать, стрелков у нас особо нет. Даже один дополнительный патрон — это очень тяжело. Но не думаю, что загоняют Латыпова.



Проблема со стрельбой у нас потому, что неправильно тренировались: что в стрелковой подготовке, что в функциональной. Что касается Павловой, то столько штрафа – это недопустимо», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Франция выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону, Россия — 11-я