«Столько штрафа у Павловой – недопустимо». Васильев — о сингл-миксте на ЧМ по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением об итогах сингл-микста на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, победу в гонке одержали французские биатлонисты Антонен Гигонна и Жулия Симон. Россияне Эдуард Латыпов и Евгения Павлова пришли к финишу 11-ми.
«Всё печально. На эту гонку надо было ставить стрелков, чтобы ноль стреляли – только так можно было на что-то рассчитывать. Ошибкой ли было ставить Латыпова? Сложно сказать, стрелков у нас особо нет. Даже один дополнительный патрон — это очень тяжело. Но не думаю, что загоняют Латыпова.
Проблема со стрельбой у нас потому, что неправильно тренировались: что в стрелковой подготовке, что в функциональной. Что касается Павловой, то столько штрафа – это недопустимо», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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