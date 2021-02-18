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Польховский — о критике от Павловой: у нас модно найти причину и мочить, мочить, мочить…

Польховский — о критике от Павловой: у нас модно найти причину и мочить, мочить, мочить…
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал слова российской биатлонистки Евгении Павловой, заявившей ранее, что в плане подготовки спортсменов к чемпионату мира в Поклюке (Словения) были допущены ошибки.

«Это её мнение, ради бога. У нас же модно найти причину и после мочить, мочить, мочить… Я не вижу другой причины, кроме как подстраховать себя от плохого выступления. Здесь же живут чехи, норвежцы. Мы всё время ищем, что нам мешает. Бороться надо! Бороться до последнего. Вот чего нам сегодня не хватает», — приводит слова Польховского ТАСС.

Напомним, сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону Павлова вместе с Эдуардом Латыповым принимала участие в сингл-миксте. Россияне стали лишь 11-ми, победу в гонке одержали французские биатлонисты Антонен Гигонна и Жулия Симон.

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