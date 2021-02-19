Тириль Экхофф объяснила, почему не смогла опередить Жулию Симон на финише супермикста

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала, почему ей не удалось опередить француженку Жулию Симон на финише супермикста в рамках чемпионата мира в Поклюке. Экхоф и Йоханнес Бё завоевали серебро.

«Очень довольна результатом! Для меня гонка сложилась неплохо. Думаю, я хорошо отработала на огневых, довольна стрельбой… Но не спуртом. Спурт — это уже другая история.



Думаю, эта одиночная смешанная эстафета прошла для меня намного лучше, чем прошлая. У нас отличная команда! На пробежку мы с Йоханнесом вышли вместе и были в хорошем настроении перед гонкой. Довольна тем, как сложился день.



На последнем круге мне было уже очень трудно. У меня была отличная тактика на финиш, но, к сожалению, рядом оказалась Жулья Симон. Я была не так хороша, как хотелось бы. Это горько, но я использую эти ощущения для мотивации», — цитирует Экхофф Biathlon.com.ua.

Золото выиграли Жулия Симон и Антонен Гигонна.