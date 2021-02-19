Драчёв: у Логинова нет стрельбы и нет стабильности

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результаты Александра Логинова на чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения). Логинов, который на ЧМ-2020 завоевал золото в спринте и бронзу в пасьюте, в Поклюке ни в одной из трёх личных гонок не попал в первую десятку.
«Видно, что нет стрельбы, нет стабильности. Видно, что хромает закоренелый последний выстрел у него на многих рубежах, особенно стоя.
В целом, если разбираться, нужно более грамотно, более плодотворно, более глубоко в этот процесс вникнуть, если вы хотите сделать анализ, из-за чего он стал хуже выступать. Не просто так, чтобы сказать «ну да, стрельба стала хуже». Это заметно, она стала хуже. Почему она стала хуже – это второй вопрос, но здесь уже необходимо время разобраться», — приводит слова Драчёва «Спорт день за днём».
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