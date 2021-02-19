Ларису Куклину в 6 часов утра забрали на допинг-контроль на чемпионате мира по биатлону

Российская биатлонистка Лариса Куклина сообщила, что её вновь рано утром забрали на допинг-контроль на чемпионате мира в Поклюке (Словения). На минувшей неделе спортсменка рассказала, что допинг-офицеры пришли к ней в 7 утра.

«Всем доброе утро. Ну что, как вы думаете, где я опять нахожусь? В прошлый раз (11 февраля. – Прим. «Чемпионата») было в 7 утра, сегодня – в 6 утра пришли. Всем хорошего дня, хорошего настроения», — рассказала Куклина в своём «инстаграме».

В «сториз» она написала: «А я так хотела выспаться сегодня… Но у допинг-контроля были другие планы на мой сон».

На чемпионате мира в Поклюке сборная России пока не завоевала ни одной медали. Вчера, 18 февраля, Евгения Павлова и Эдуард Латыпов заняли 11-е место в супермиксте. Завтра в Поклюке пройдут эстафетные гонки.