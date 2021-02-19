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Изменилось расписание заключительного этапа Кубка мира в Эстерсунде

Изменилось расписание заключительного этапа Кубка мира в Эстерсунде
Биатлон / Кубок мира 0

Пресс-служба Международного союза биатлонистов объявила об изменениях в расписании заключительного этапа Кубка мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция). Изначально соревнования должны были пройти в Хольменколлене (Норвегия), но норвежские власти ввели жёсткие карантинные меры, и этап был перенесён.

18 марта должна была состояться женская спринтерская гонка, на 19-е было намечено проведение мужского спринта. По новому расписанию обе спринтерские гонки состоятся в один день — 19 марта. В рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде также состоятся гонки преследования (20 марта) и масс-старты (21 марта).

В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. У женщин на первом месте его соотечественница Тириль Экхофф.

Заключительный этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Эстерсунде
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