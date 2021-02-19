Куклина — болельщикам: благодарна всем, кто помогает мне стать сильнее и двигаться вперёд
Российская биатлонистка Лариса Куклина на своей странице в «Инстаграме» обратилась к болельщикам.
«Благодарна каждому, кто помогает мне стать сильнее и двигаться только вперёд», — написала Куклина.
Посмотреть фотографию можно на странице Ларисы Куклиной в «Инстаграме».
На данный момент Куклина находится в Поклюке (Словения), где вместе со сборной России выступает на чемпионате мира. Сегодня, 19 февраля, спортсменка сообщила, что её вновь забрали на допинг-контроль рано утром — в 6 часов.
На чемпионате мира в Поклюке сборная России пока не завоевала ни одной медали. Вчера, 18 февраля, Евгения Павлова и Эдуард Латыпов заняли 11-е место в супермиксте. Завтра в Поклюке пройдут мужская и женская эстафетные гонки.
Ларису Куклину в 6 часов утра забрали на допинг-контроль на чемпионате мира по биатлону
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