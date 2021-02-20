Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Касперович: не хочу общаться с российской прессой, берите интервью у хороших экспертов

Касперович: не хочу общаться с российской прессой, берите интервью у хороших экспертов
Биатлон / Кубок мира 0

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, сообщил, что больше не планирует общаться с российской прессой. Так Касперович отреагировал на вопрос о самоподготовке Логинова к новому сезону.

«Больше не хочу общаться с нашей прессой, уже не хочу ни о чем говорить. Берите интервью у наших хороших экспертов», — цитирует Касперовича РИА «Новости».

Напомним, старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский раскритиковал Логинова за самоподготовку. По мнению наставника команды, Логинов не координировал подготовку со сборной и не шёл на контакт.

На чемпионате мира в Поклюке (Словения) Логинов, как и другие российские биатлонисты, не завоевал ни одной медали. В прошлом году Логинов завоевал на турнире две медали.

Дмитрий Губерниев: Логинов пишет себе планы сам. Но где же личный тренер Касперович?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021