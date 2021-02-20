Касперович: не хочу общаться с российской прессой, берите интервью у хороших экспертов

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, сообщил, что больше не планирует общаться с российской прессой. Так Касперович отреагировал на вопрос о самоподготовке Логинова к новому сезону.
«Больше не хочу общаться с нашей прессой, уже не хочу ни о чем говорить. Берите интервью у наших хороших экспертов», — цитирует Касперовича РИА «Новости».
Напомним, старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский раскритиковал Логинова за самоподготовку. По мнению наставника команды, Логинов не координировал подготовку со сборной и не шёл на контакт.
На чемпионате мира в Поклюке (Словения) Логинов, как и другие российские биатлонисты, не завоевал ни одной медали. В прошлом году Логинов завоевал на турнире две медали.
- 20 февраля 2021
-
11:58
-
11:45
-
11:28
-
09:32
- 19 февраля 2021
-
20:41
-
18:16
-
17:30
-
16:07
-
16:01
-
15:06
-
15:00
-
14:46
-
14:34
-
14:03
-
13:02
-
12:24
-
12:17
-
12:04
-
11:27
-
11:10
-
11:00
-
10:37
-
10:07
-
09:18
-
08:52
-
08:43
-
00:52
-
00:03
- 18 февраля 2021
-
23:44
-
23:29
-
22:34
-
21:37
-
21:00
-
20:51
-
20:36