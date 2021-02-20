Касперович: не хочу общаться с российской прессой, берите интервью у хороших экспертов

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, сообщил, что больше не планирует общаться с российской прессой. Так Касперович отреагировал на вопрос о самоподготовке Логинова к новому сезону.

«Больше не хочу общаться с нашей прессой, уже не хочу ни о чем говорить. Берите интервью у наших хороших экспертов», — цитирует Касперовича РИА «Новости».

Напомним, старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский раскритиковал Логинова за самоподготовку. По мнению наставника команды, Логинов не координировал подготовку со сборной и не шёл на контакт.

На чемпионате мира в Поклюке (Словения) Логинов, как и другие российские биатлонисты, не завоевал ни одной медали. В прошлом году Логинов завоевал на турнире две медали.