Аликин — об эстафете: украинки жили с нами. Они третьи, а мы где?

Бывший наставник мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин поделился мнением о результате женской эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Гонку выиграла сборная Норвегии, Россия заняла 11-е место.

«Катастрофа. Надо было головой думать, кого на эстафету ставить. По какому принципу они вообще команду формируют? Провалились, теперь пускай чешут репу.

Обидно, конечно, мы же всё-таки переживаем за команду. У них всё отговорки — высота и прочее… Украина, вон, жила вместе с нами. Они третьи. Норвежки, например, первые… А мы где? Какой толк бегать, если функционально не готовы? Да хоть на луну спуститесь… Подготовка была провалена. Позорище. Пусть разбираются», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.