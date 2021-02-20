Тренер по стрельбе прокомментировал выступление российских биатлонисток в эстафете на ЧМ

Тренер женской сборной России по стрельбе Алексей Волков прокомментировал выступление российских биатлонисток в женской эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Напомним, гонку выиграла сборная Норвегии. Национальная команда России, в составе которой в гонке участвовали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, заняла 11-е место.



«В целом есть и положительные моменты, и отрицательные. С чем связано у Тани, не знаю. Не видел её, надо будет спросить. Скорее всего, просто много суетилась. У неё не сразу встал доп, она его поправляла. Ну надо спрашивать у неё. На тренировках она справлялась.



У Мироновой очень близко было. Можно сказать, габарит. Она работала сегодня неплохо, оптимально для неё.



Павлова всё сделала правильно. Единственное, на последнем круге надо было не идти впереди сначала, а сразу вставать за немкой и дальше терпеть за ней», — сказал Волков в эфире «Матч ТВ».

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