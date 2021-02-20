Мартен Фуркад: информация о терапевтических исключениях должна быть открытой

Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал об отношении к терапевтическим исключениям, позволяющим принимать запрещённые препараты. Фуркад высказался и об истории со взломом российскими хакерами из группы Fancy Bears информации о биатлонистах с терапевтическими исключениями.

«У меня никогда не было терапевтических исключений. Считаю, если получил преимущество над другими, то должен об этом рассказать. В целом хакеров не поддерживаю, но Fancy Bears — молодцы. Не считаю, что они вторглись на частную территорию. Скорее, они просто опубликовали то, что и так должно быть открыто общественности», — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

Ранее Фуркад неоднократно жёстко высказывался о допинге в спорте.