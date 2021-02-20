Хованцев: не понял, что случилось с Латыповым, Самуэльссон ушёл от него без сопротивления

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвёл итоги мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Российские биатлонисты Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу, ставшую первой для команды на этих соревнованиях. На четверых они использовали пять дополнительных патронов.

«У нас получилось хорошо отстрелять. Это необходимо, чтобы быть претендентами на медали. Плюс конкуренты предоставили такую возможность. Не знаю, что случилось с немцами, но на круг ушли французы, итальянцы – с кругом штрафа им было сложно с нами бороться. Наши ребята — молодцы, но непонятно, что случилось с Латыповым в конце. Он очень легко отдал второе место Самуэльссону, да и француз его потихоньку догонял. Не понял, что с Эдуардом случилось, начал уставать сильно, Самуэльссон от него без сопротивления ушёл. Но бронзовая медаль – хорошо, дай бог, чтобы в двух оставшихся гонках нам тоже повезло.

Ходом мы проиграли достаточно много. Мы ногами норвежцам проиграли минуту, это очень много. Чтобы бороться за первое место, нужно добавлять в скорости. В чём причина? Логинов не в своей тарелке, хотя сегодня очень хорошо отстрелял. Но скорость сейчас не его. Но главная задачу – использовать минимальное количество дополнительных патронов — ребята выполнили, молодцы», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.