Чемпионат мира по биатлону — 2021. Эстафеты. Момент истины для сборной России! LIVE

Если и будет у России медаль на чемпионате мира, то в эстафете. Онлайн-трансляция мужской и женской командных гонок на «Чемпионате».

Чемпионат мира по биатлону — 2021 подходит к концу. 19 февраля — предпоследний соревновательный день турнира, в рамках которого пройдут мужская и женская эстафеты. Именно в этих гонках сборная России может рассчитывать на первую медаль в Поклюке. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужской и женской эстафет и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.