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Биатлон, Чемпионат мира 2021: эстафета (мужчины, женщины), онлайн-трансляция 20 февраля 2021

Александр Логинов, чемпионат мира по биатлону
Алексей Адамов Павел Панышев
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Чемпионат мира по биатлону — 2021. Эстафеты. Момент истины для сборной России! LIVE
Если и будет у России медаль на чемпионате мира, то в эстафете. Онлайн-трансляция мужской и женской командных гонок на «Чемпионате».
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
Расписание чемпионата мира по биатлону - 2021
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2021

Чемпионат мира по биатлону — 2021 подходит к концу. 19 февраля — предпоследний соревновательный день турнира, в рамках которого пройдут мужская и женская эстафеты. Именно в этих гонках сборная России может рассчитывать на первую медаль в Поклюке. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужской и женской эстафет и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.

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