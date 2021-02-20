Чемпионат мира по биатлону — 2021. Эстафеты. Момент истины для сборной России! LIVE
Если и будет у России медаль на чемпионате мира, то в эстафете. Онлайн-трансляция мужской и женской командных гонок на «Чемпионате».
Чемпионат мира по биатлону — 2021 подходит к концу. 19 февраля — предпоследний соревновательный день турнира, в рамках которого пройдут мужская и женская эстафеты. Именно в этих гонках сборная России может рассчитывать на первую медаль в Поклюке. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужской и женской эстафет и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.
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