«Что-то мы сделали не так». Губерниев — о провале в женской эстафете на ЧМ по биатлону

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев подвёл итоги женской эстафетной гонки на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Сборная России заняла 11-е место, значительно уступив соперницам ходом по лыжне на первых двух этапах. За команду бежали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

«У нас не готовы ни Павлова, ни Акимова. Говорить о том, что бы сделали Куклина и Казакевич на их месте — это в пользу бедных. Но мы видим, что и у Кайшевой большие отставания…

Поклюка… Что-то мы сделали не так. Вспоминаю разговоры об Антхольце: по поводу согласия и несогласия наставников и спортсменов… Нужно более тщательно выбирать место, максимально прислушиваться к здравому смыслу.

Что касается Шашилова, сейчас на него будут пускать множество всевозможных камней, но даже несмотря на провал женской команды, уверен, что будет борьба в масс-старте. Не отказываюсь от своего прогноза — должно быть две-три медали. Надеюсь завтра на борьбу», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.