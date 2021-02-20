Матвей Елисеев: нет такой прыти бежать в том ритме, в каком раньше мог

Российский биатлонист Матвей Елисеев подвёл итоги выступления в эстафетной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Елисеев ранее бежал на стартовом этапе, а в сезоне-2020/2021 выступает на втором.

На своём этапе Матвей использовал один доппатрон и сократил отставание от лидера. В итоге сборная России завоевала бронзу.

«Начинаю адаптироваться к нему нормально. Огромная разница между первым и вторым этапами. На первом этапе намного спокойнее начинают первый круг. Мне важно втянуться в гонку и выдать всё в нужный момент. На других этапах все быстро начинают. Это заводит раньше времени. Получается то, что получается на раздельных гонках.

Как удалось сдержать себя? Коллективная ответственность помогает. Ошибка, которая будет проигрышем в 20–25 секунд на последнем круге, непозволительна. В личной гонке надо пробовать, потому что есть шанс бороться за высокие места, если активно стартуешь. Поэтому рискую, но не всегда оправдывается. Хотелось бы лучше чувствовать себя, чем сейчас. Нет такой прыти бежать в том ритме, в каком раньше мог.

Горы? Нет, это что-то не то.

Успех ли бронза? Любая медаль успех в таком состоянии», — приводит слова Елисеева сайт «Матч ТВ».